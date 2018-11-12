Туры на любимый у россиян курорт значительно подорожают

Рост цен на этом направлении уже начался.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в ближайшее время туры в Турцию могут подорожать на 30%. Её слова приводятся на сайте организации.

Как пояснила госпожа Ломидзе, подорожание путёвок произойдёт, прежде всего, из-за роста стоимости отелей для отечественных туроператоров. Также нельзя исключать скачок цен на входящие в стоимость тура дополнительные услуги, в том числе на стоимость перелёта.

Кроме того, в конце 2018 года отельеры откажутся от скидок, которые предоставлялись с 2017 года для стимулирования спроса на турецкое направление.

Ещё одной причиной подорожания путёвок Ломидзе назвала девальвацию лиры, которая привела к инфляции в Турции и, как следствие, к повышению себестоимости всех услуг.

При этом на сайте ряда российских туроператоров стоимость турецких отелей уже подорожала. Рост цен составил, в среднем, от 10 до 15%.