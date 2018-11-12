В правительстве объявили о «заморозке» цен на бензин

С сегодняшнего дня стоимость топлива должна перестать расти.

В понедельник, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл в Ново-Огарёво очередное совещание с членами российского правительства. В начале мероприятия глава государства поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Козака о ситуации с ценами на бензин.

- Ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно, так или иначе, эту сферу регулировать, - заметил российский лидер.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Дмитрий Козак заверил Владимира Путина, что ситуация на топливном рынке внутри страны стабильна.

- Ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться - с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства - до конца марта, - сказал вице-премьер.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нефтяников ждут запретительные пошлины, если цены на бензин не будут «заморожены» в рамках соглашения с кабинетом министров.