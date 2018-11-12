Кононов рассказал, какой при нём будет игра «Спартака»

Столичный клуб возглавил новый специалист и уже рассказал, что намерен делать в первую очередь.

В понедельник, 12 ноября, в пресс-службе ФК «Спартак» заявили о назначении Олега Кононова на пост главного тренера «красно-белых». Ранее 52-летний российский специалист возглавлял тульский «Арсенал».

Как рассказал Кононов, в ближайшее время он планирует встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». В будущем он также планирует посещать матчи второй и молодёжной команд, проводить совместные с основным составом тренировки.

Что касается основы, то сейчас Олег Кононов намерен уделить ей самое пристальное внимание. Кроме того, Кононов собирается встретиться с Олегом Романцевым, бывшим главным тренером «Спартака».

На вопрос о том, каким будет «Спартак» при новом наставнике, Кононов сказал, что игра команды должна приносить удовольствие результатами и соответствовать высочайшему уровню спартаковских болельщиков.

- Если получится, я буду счастлив, - добавил новый главный тренер «красно-белых».

Напомним, накануне «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» со счётом 0:2. Это второе поражение подряд для московского клуба в чемпионате России.