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Константин Большаков
12 Ноября, 2018 15:06
Кононов рассказал, какой при нём будет игра «Спартака»
Олег Кононов.
Источник: Sovsport.ru
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.
Столичный клуб возглавил новый специалист и уже рассказал, что намерен делать в первую очередь.
В понедельник, 12 ноября, в пресс-службе ФК «Спартак» заявили о назначении Олега Кононова на пост главного тренера «красно-белых». Ранее 52-летний российский специалист возглавлял тульский «Арсенал».
Как рассказал Кононов, в ближайшее время он планирует встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». В будущем он также планирует посещать матчи второй и молодёжной команд, проводить совместные с основным составом тренировки.
Что касается основы, то сейчас Олег Кононов намерен уделить ей самое пристальное внимание. Кроме того, Кононов собирается встретиться с Олегом Романцевым, бывшим главным тренером «Спартака».
На вопрос о том, каким будет «Спартак» при новом наставнике, Кононов сказал, что игра команды должна приносить удовольствие результатами и соответствовать высочайшему уровню спартаковских болельщиков.
- Если получится, я буду счастлив, - добавил новый главный тренер «красно-белых».
Напомним, накануне «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» со счётом 0:2. Это второе поражение подряд для московского клуба в чемпионате России.
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