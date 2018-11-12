Российских водителей начнут штрафовать за опасную езду

Это должно сократить число ДТП на наших дорогах.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство разработало законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Размер взыскания составит 5 тысяч рублей, рассказал Черников в беседе с ТАСС, которая опубликована на официальном сайте Госавтоинспекции.

Как рассказал господин Черников, в Государственную думу внесены также законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения, которые были разработаны и другими ведомствами.

- Например, законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через дорожные пути, - сказал глава ГИБДД, добавив, что за подобное нарушение штраф также предлагается увеличить до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в министерстве транспорта предложили брать залог за задержанный автомобиль. К примеру, если водитель будет остановлен пьяным за рулём, то его машину задержат либо до уплаты штрафа в размере до 30 тысяч рублей, либо до внесения залога, размер которого будет равен сумме штрафа, назначенного нарушителю.

Михаил Черников упомянул и правительственное распоряжение добиться нулевой смертности в ДТП к 2030 году, указав, что в ГИБДД продолжают работу в этой сфере, учитывая, в том числе, опыт европейских стран.