Общество

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 14:19

Российских водителей начнут штрафовать за опасную езду

Сотрудник ГИБДД.
Источник: Nabcheln.ru
#ГИБДД

#Черников

#водители
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

Это должно сократить число ДТП на наших дорогах.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство разработало законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Размер взыскания составит 5 тысяч рублей, рассказал Черников в беседе с ТАСС, которая опубликована на официальном сайте Госавтоинспекции.

Как рассказал господин Черников, в Государственную думу внесены также законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения, которые были разработаны и другими ведомствами.

- Например, законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через дорожные пути, - сказал глава ГИБДД, добавив, что за подобное нарушение штраф также предлагается увеличить до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в министерстве транспорта предложили брать залог за задержанный автомобиль. К примеру, если водитель будет остановлен пьяным за рулём, то его машину задержат либо до уплаты штрафа в размере до 30 тысяч рублей, либо до внесения залога, размер которого будет равен сумме штрафа, назначенного нарушителю.

Михаил Черников упомянул и правительственное распоряжение добиться нулевой смертности в ДТП к 2030 году, указав, что в ГИБДД продолжают работу в этой сфере, учитывая, в том числе, опыт европейских стран.

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