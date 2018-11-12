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Константин Большаков
12 Ноября, 2018 14:19
Российских водителей начнут штрафовать за опасную езду
Сотрудник ГИБДД.
Источник: Nabcheln.ru
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.
Это должно сократить число ДТП на наших дорогах.
Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство разработало законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Размер взыскания составит 5 тысяч рублей, рассказал Черников в беседе с ТАСС, которая опубликована на официальном сайте Госавтоинспекции.
Как рассказал господин Черников, в Государственную думу внесены также законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения, которые были разработаны и другими ведомствами.
- Например, законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через дорожные пути, - сказал глава ГИБДД, добавив, что за подобное нарушение штраф также предлагается увеличить до 5 тысяч рублей.
Кроме того, в министерстве транспорта предложили брать залог за задержанный автомобиль. К примеру, если водитель будет остановлен пьяным за рулём, то его машину задержат либо до уплаты штрафа в размере до 30 тысяч рублей, либо до внесения залога, размер которого будет равен сумме штрафа, назначенного нарушителю.
Михаил Черников упомянул и правительственное распоряжение добиться нулевой смертности в ДТП к 2030 году, указав, что в ГИБДД продолжают работу в этой сфере, учитывая, в том числе, опыт европейских стран.
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