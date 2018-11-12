Общество

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 13:41

Егор Летов выбыл из голосования на имя аэропорта Омска

Аэропорт Омска.
Источник: Sandreyo.livejournal.com
#омск

#аэропорт

#Летов
Омск, 12 Ноября - DIXINEWS.

Но при этом за покойного ныне музыканта проголосовали многие местные жители.

В финальную тройку имён для аэропорта Омска вошли Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Егор Летов покинул список, сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу администрации Омской области.

В понедельник, 12 ноября, на сайте Великиеимена.рф началось голосование, которое и определит имя городского аэропорта. Оно продлится до 30 ноября.

- Яркая компания в поддержку Егора Летова была проведена в Омске, - заявил на пресс-конференции генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. – Егор Летов набрал 10% голосов, это очень высокий результат, учитывая, что великие маршалы и генералы набирали 30% голосов.

По словам господина Фёдорова, в рамках проекта «Великие имена России» наиболее популярными оказались имена лётчиков, космонавтов и полководцев. Кроме того, в финальные тройки вошли писатели, путешественники, конструкторы, художники и артисты.

Егор Летов – лидер легендарной рок-группы «Гражданская оборона» - скончался 19 февраля 2008 года. На счету коллектива 24 альбома, в которые вошли такие известные композиции, как «Всё идёт по плану», «Дурачок» и многие другие.

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