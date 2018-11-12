Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва

Глава Белого дома по каким-то причинам решил сократить своё пребывание в южноамериканской стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине может не состояться. Такое заявление представитель Кремля сделал в эфире телеканала «Россия 1».

- Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, - пояснил господин Песков. – Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас каких-то железобетонных договорённостей нет.

Дмитрий Песков добавил, что аргентинские СМИ начали распространять информацию, будто Дональд Трамп планирует сократить программу визита на саммит G20 до одних суток. В Белом доме пока о подобных планах не заявляли.

Напомним, накануне Путин и Трамп смогли пообщаться в Париже на мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Стороны кратко обсудили ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие вопросы.