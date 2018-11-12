Политика

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 12:46

Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: Rekvest.ru
#Путин

#Трамп

#встреча
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

Глава Белого дома по каким-то причинам решил сократить своё пребывание в южноамериканской стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине может не состояться. Такое заявление представитель Кремля сделал в эфире телеканала «Россия 1».

- Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, - пояснил господин Песков. – Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас каких-то железобетонных договорённостей нет.

Дмитрий Песков добавил, что аргентинские СМИ начали распространять информацию, будто Дональд Трамп планирует сократить программу визита на саммит G20 до одних суток. В Белом доме пока о подобных планах не заявляли.

Напомним, накануне Путин и Трамп смогли пообщаться в Париже на мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Стороны кратко обсудили ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие вопросы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В России запретили «резиновые» офисы
Трамп унизил Порошенко, не подав ему руку в Париже
Раскрыта тема диалога между Путиным и Трампом
Читайте в рубрике:
В ДНР и ЛНР назвали предварительные итоги выборов
Путин приехал последним на церемонию к окончанию Первой мировой войны
Владимир Путин прилетел в Париж

Завершён монтаж опор для железнодорожной части Крымского моста
Оползень в Бразилии: не менее 14 погибших
На британских пляжах нарисовали лица героев Первой мировой
Пресс-конференция по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану — LIVE
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородское "Теплоэнерго" раскрыл план развития к 2021 году
Казань, 12 Ноября, 17:55.
В РТ озвучили лидеров голосования по новым именам для аэропортов
Москва, 12 Ноября, 16:40.
В России запретили «резиновые» офисы
Москва, 12 Ноября, 16:01.
Туры на любимый у россиян курорт значительно подорожают
Новосибирск, 12 Ноября, 15:36.
В Новосибирске рассказали о ликвидации религиозной группировки
Москва, 12 Ноября, 15:26.
В правительстве объявили о «заморозке» цен на бензин
Москва, 12 Ноября, 15:06.
Кононов рассказал, какой при нём будет игра «Спартака»
Пермь, 12 Ноября, 14:25.
В Перми выступит оркестр «Онего» из Карелии
Москва, 12 Ноября, 14:19.
Российских водителей начнут штрафовать за опасную езду
Омск, 12 Ноября, 13:41.
Егор Летов выбыл из голосования на имя аэропорта Омска
Москва, 12 Ноября, 12:46.
Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва
Уфа, 12 Ноября, 11:43.
В правительстве РБ зреет очередная министерская замена


Загрузка...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия