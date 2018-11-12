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Константин Большаков
12 Ноября, 2018 12:46
Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва
Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: Rekvest.ru
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.
Глава Белого дома по каким-то причинам решил сократить своё пребывание в южноамериканской стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине может не состояться. Такое заявление представитель Кремля сделал в эфире телеканала «Россия 1».
- Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, - пояснил господин Песков. – Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас каких-то железобетонных договорённостей нет.
Дмитрий Песков добавил, что аргентинские СМИ начали распространять информацию, будто Дональд Трамп планирует сократить программу визита на саммит G20 до одних суток. В Белом доме пока о подобных планах не заявляли.
Напомним, накануне Путин и Трамп смогли пообщаться в Париже на мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Стороны кратко обсудили ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие вопросы.
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