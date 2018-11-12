Политика

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 11:43

В ДНР и ЛНР назвали предварительные итоги выборов

Выборы в ДНР.
Источник: Ukraina.ru
#выборы

#ДНР

#ЛНР
Донецк, 12 Ноября - DIXINEWS.

Как и ожидалось, лидируют действующие руководители регионов.

После обработки 97,5% бюллетеней на выборах главы самопровозглашённой Донецкой народной республики побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Как сообщили в местной центральной избирательной комиссии, господин Пушилин набирает 60,9% голосов.

На выборах в Народный совет ДНР большинство голосов набрало движение «Донецкая республика», которым также руководит Денис Пушилин. За него проголосовали 72,74% избирателей.

Что касается выборов главы самопровозглашённой Луганской народной республики, то здесь лидирует и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Как сообщили в местном ЦИК, после подсчёта 96% бюллетеней у Пасечника 68,4% голосов.

В Народный совет ЛНР, как и в Донецке, проходит движение, возглавляемое Пасечником «Мир Луганщине». За него проголосовали 74,13% избирателей, сообщается на сайте ЦИК ЛНР.

Напомним, выборы глав ДНР и ЛНР, а также в Народные советы регионов состоялись накануне, 11 ноября. Ранее в Киеве уже заявили, что не собираются признавать результаты этих голосований.

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