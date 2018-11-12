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Константин Большаков
12 Ноября, 2018 10:30
У звезды фильма «Хантер Киллер» сгорел дом в Калифорнии
Джерард Батлер.
Источник: instagram.com
Лос-Анджелес, 12 Ноября - DIXINEWS.
Сильнейшие лесные пожары продолжают бушевать в штате.
Популярный американский актёр Джерард Батлер лишился дома из-за бушующих лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сам Батлер рассказал на своей странице в инстаграме. Актёр выложил снимок, на котором видно, что от дома остался только каркас. Также полностью уничтожен огнём рядом стоящий автомобиль.
- Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлён смелостью, духом и жертвами пожарных. Спасибо вам, пожарный департамент Лос-Анджелеса, - написал Джерард Батлер.
Отметим, что именно Джерард Батлер снялся в картине «Хантер Киллер», которая рассказывает о спасении американскими подводниками президента России. Министр культуры РФ Владимир Мединский недавно пообещал, что лента получит прокатное удостоверение.
Помимо этой последней работы в кино, Батлер снимался в таких успешных фильмах, как «Законопослушный гражданин», «300 спартанцев», «Призрак Оперы», «Геошторм», «Рок-н-рольщик» и многих других.
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