У звезды фильма «Хантер Киллер» сгорел дом в Калифорнии

Сильнейшие лесные пожары продолжают бушевать в штате.

Популярный американский актёр Джерард Батлер лишился дома из-за бушующих лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сам Батлер рассказал на своей странице в инстаграме. Актёр выложил снимок, на котором видно, что от дома остался только каркас. Также полностью уничтожен огнём рядом стоящий автомобиль.

- Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Воодушевлён смелостью, духом и жертвами пожарных. Спасибо вам, пожарный департамент Лос-Анджелеса, - написал Джерард Батлер.

Отметим, что именно Джерард Батлер снялся в картине «Хантер Киллер», которая рассказывает о спасении американскими подводниками президента России. Министр культуры РФ Владимир Мединский недавно пообещал, что лента получит прокатное удостоверение.

Помимо этой последней работы в кино, Батлер снимался в таких успешных фильмах, как «Законопослушный гражданин», «300 спартанцев», «Призрак Оперы», «Геошторм», «Рок-н-рольщик» и многих других.