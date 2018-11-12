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Константин Большаков
12 Ноября, 2018 10:06
Стали известны подробности инцидента с «Боингом» в Норильске
Аэропорт Норильска.
Источник: Krsk.sibnovosti.ru
Красноярск, 12 Ноября - DIXINEWS.
Проверку по данному факту уже ведут правоохранители.
В понедельник, 12 ноября, около 6:20 часов по местному времени в аэропорту Норильска аварийно сел пассажирский «Боинг-737-800». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Как пояснили следователи, лайнер, на борту которого были 178 пассажиров, в том числе 26 детей, и 7 членов экипажа, прилетел из Москвы, и столкнулся с нештатной ситуацией при заходе на посадку.
- Во время подлёта к аэропорту у самолёта не вышли закрылки, - отметили в ведомстве. – Перед посадкой на взлётно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось.
В результате инцидента никто не пострадал, однако по факту случившегося уже начата доследственная проверка.
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