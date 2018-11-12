Технологии и наука

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 09:17

В Роскосмосе решили судьбу ракеты «Союз-ФГ»

Доставка ракеты-носителя "Союз-ФГ" на космодром.
Источник: Roscosmos.ru
#Рогозин

#Роскосмос

#СоюзФГ
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

Прошлый её запуск завершился катастрофой.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прояснил судьбу ракеты-носителя «Союз-ФГ». По словам чиновника, её эксплуатацию планируется прекратить в ближайшем будущем.

Как пояснил господин Рогозин, в планах госкорпорации начать в 2022 году на Байконуре лётные испытания ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте, а с 2023 года – в варианте с новым пилотируемым кораблём. В 2025 году будет прекращена эксплуатация «Протон-М», а пуски тяжёлых ракеты перенесут на космодром «Восточный».

Что касается «Восточного», то в 2023 году здесь начнётся эксплуатация 2-го стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» лёгкого и тяжёлого классов. На 2026 год запланированы лётные испытания «Ангары-5В» с водородной ступенью, а в 2028 году «Роскосмос» включит в работу 3-й стартовый комплекс для «Союза-5» и ракет-носителей сверхтяжёлого класса, в том числе с ПТК.

- При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблём «Союз-МС», - написал Дмитрий Рогозин на своей странице в твиттере. – В конце 2019 года завершается эксплуатация «Союз-ФГ2», с января 2020 года «Союз-МС» будет летать на ракете-носителе «Союз-2.1а».

Напомним, 11 октября при запуске с Байконура нового экипажа МКС в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга произошла авария «Союза-ФГ» из-за нештатного разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате спасательная капсула с космонавтами приземлились в Казахстане, они не пострадали.

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