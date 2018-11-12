Политика

Константин Большаков
12 Ноября, 2018 08:25

Трамп унизил Порошенко, не подав ему руку в Париже

Дональд и Меланья Трамп в Париже.
Источник: kremlin.ru
#Порошенко

#Трамп

#Париж
Париж, 12 Ноября - DIXINEWS.

В России уже успели прокомментировать данный казус.

Перед началом церемонии, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой войны, которая прошла накануне в Париже, президент США Дональд Трамп не пожал руку украинскому коллеге Петру Порошенко.

Как видно на кадрах, опубликованных Global News, Трамп со своей супругой направляется к месту на трибуне и по пути жмёт руки французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Порошенко, внимательно наблюдавший за Трампом из второго ряда, оказался не у дел – американский лидер не заметил его.

Неловкую ситуацию прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Как написал господин Пушков на своей странице в твиттере, Трамп считает Украину «зависимым, слабым и докучливым» государством и не пожелал лицемерить, проигнорировав заявление Порошенко о «вранье русского телевидения».

- Лишнее рукопожатие, - резюмировал Пушков.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин, а также лидеры других стран, обсудили в Париже ряд вопросов, среди которых договор о ракетах средней и меньшей дальности, ситуация в Сирии и другие.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва
Раскрыта тема диалога между Путиным и Трампом
Путин приехал последним на церемонию к окончанию Первой мировой войны
Читайте в рубрике:
В ДНР и ЛНР назвали предварительные итоги выборов
Владимир Путин прилетел в Париж
Задержанный экс-полковник австрийской армии признался в шпионаже на Россию

Вседозволенность напоказ: Как поедающий краба Цеповяз держит в страхе близких жертв в Кущевской
Завершён монтаж опор для железнодорожной части Крымского моста
Жертв теракта в Сомали – уже 53
Наводнения в Иордании: 11 погибших, более 3700 туристов эвакуированы
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородское "Теплоэнерго" раскрыл план развития к 2021 году
Казань, 12 Ноября, 17:55.
В РТ озвучили лидеров голосования по новым именам для аэропортов
Москва, 12 Ноября, 16:40.
В России запретили «резиновые» офисы
Москва, 12 Ноября, 16:01.
Туры на любимый у россиян курорт значительно подорожают
Новосибирск, 12 Ноября, 15:36.
В Новосибирске рассказали о ликвидации религиозной группировки
Москва, 12 Ноября, 15:26.
В правительстве объявили о «заморозке» цен на бензин
Москва, 12 Ноября, 15:06.
Кононов рассказал, какой при нём будет игра «Спартака»
Пермь, 12 Ноября, 14:25.
В Перми выступит оркестр «Онего» из Карелии
Москва, 12 Ноября, 14:19.
Российских водителей начнут штрафовать за опасную езду
Омск, 12 Ноября, 13:41.
Егор Летов выбыл из голосования на имя аэропорта Омска
Москва, 12 Ноября, 12:46.
Встреча Путина и Трампа в Аргентине под угрозой срыва
Уфа, 12 Ноября, 11:43.
В правительстве РБ зреет очередная министерская замена


Загрузка...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия