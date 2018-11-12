Трамп унизил Порошенко, не подав ему руку в Париже

В России уже успели прокомментировать данный казус.

Перед началом церемонии, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой войны, которая прошла накануне в Париже, президент США Дональд Трамп не пожал руку украинскому коллеге Петру Порошенко.

Как видно на кадрах, опубликованных Global News, Трамп со своей супругой направляется к месту на трибуне и по пути жмёт руки французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Порошенко, внимательно наблюдавший за Трампом из второго ряда, оказался не у дел – американский лидер не заметил его.

Неловкую ситуацию прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Как написал господин Пушков на своей странице в твиттере, Трамп считает Украину «зависимым, слабым и докучливым» государством и не пожелал лицемерить, проигнорировав заявление Порошенко о «вранье русского телевидения».

- Лишнее рукопожатие, - резюмировал Пушков.

Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин, а также лидеры других стран, обсудили в Париже ряд вопросов, среди которых договор о ракетах средней и меньшей дальности, ситуация в Сирии и другие.