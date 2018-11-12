Раскрыта тема диалога между Путиным и Трампом

Накануне лидеры смогли пообщаться в столице Франции.

В ходе визита в Париж, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президент РФ Владимир Путин успел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Предмет беседы раскрыли в Белом доме.

Как заявила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс, президенты США и РФ обсудили несколько вопросов, среди которых был и ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сандерс уточнил, что лидеры поговорили во время двухчасового обеда в Париже.

Помимо Путина, Трамп переговорил также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками. Темами для разговора были ситуация в Сирии и Саудовской Аравии, торговля, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея, пишут РИА «Новости».

- У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение, - резюмировала представитель Белого дома.

Напомним, накануне Владимир Путин приехал последним на церемонию у Триумфальной арки в Париже.