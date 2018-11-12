|
Константин Большаков
12 Ноября, 2018 08:04
Раскрыта тема диалога между Путиным и Трампом
Владимир Путин в Париже.
Источник: kremlin.ru
Париж, 12 Ноября - DIXINEWS.
Накануне лидеры смогли пообщаться в столице Франции.
В ходе визита в Париж, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президент РФ Владимир Путин успел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Предмет беседы раскрыли в Белом доме.
Как заявила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс, президенты США и РФ обсудили несколько вопросов, среди которых был и ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сандерс уточнил, что лидеры поговорили во время двухчасового обеда в Париже.
Помимо Путина, Трамп переговорил также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками. Темами для разговора были ситуация в Сирии и Саудовской Аравии, торговля, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея, пишут РИА «Новости».
- У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение, - резюмировала представитель Белого дома.
Напомним, накануне Владимир Путин приехал последним на церемонию у Триумфальной арки в Париже.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия