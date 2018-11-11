Спорт

Константин Большаков
11 Ноября, 2018 17:25

Легендарный российский футболист завершил карьеру

Андрей Аршавин в составе "Арсенала".
Источник: M.sports.ru
#Аршавин

#футбол

#спортсмены
Москва, 11 Ноября - DIXINEWS.

Теперь ему предстоит определиться, чем заниматься дальше.

В воскресенье, 11 ноября, российский футболист Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. Сегодня игрок провёл прощальный матч за казахстанский «Кайрат», в котором выступал последние годы.

Как отметил 37-летний Аршавин, ему нравилось выступать в Казахстане и он увозит из этой страны теплоту людей и поддержку.

- Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения, мы будем общаться дальше, - сказал футболист.

Карьера Андрея Аршавина была фантастической. В составе петербургского «Зенита», где он сделал себе имя в футбольном мире, три раза становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны, побеждал в Кубке УЕФА, а также в матче за Суперкубок УЕФА.

В январе 2009 года, после успешного выступления сборной РФ на чемпионате Европы 2008 года, когда наша команда стала бронзовым призёром, Аршавин перешёл в лондонский «Арсенал». За этот клуб он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.

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