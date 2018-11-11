|
Константин Большаков
11 Ноября, 2018 17:25
Легендарный российский футболист завершил карьеру
Андрей Аршавин в составе "Арсенала".
Источник: M.sports.ru
Москва, 11 Ноября - DIXINEWS.
Теперь ему предстоит определиться, чем заниматься дальше.
В воскресенье, 11 ноября, российский футболист Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. Сегодня игрок провёл прощальный матч за казахстанский «Кайрат», в котором выступал последние годы.
Как отметил 37-летний Аршавин, ему нравилось выступать в Казахстане и он увозит из этой страны теплоту людей и поддержку.
- Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения, мы будем общаться дальше, - сказал футболист.
Карьера Андрея Аршавина была фантастической. В составе петербургского «Зенита», где он сделал себе имя в футбольном мире, три раза становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны, побеждал в Кубке УЕФА, а также в матче за Суперкубок УЕФА.
В январе 2009 года, после успешного выступления сборной РФ на чемпионате Европы 2008 года, когда наша команда стала бронзовым призёром, Аршавин перешёл в лондонский «Арсенал». За этот клуб он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Происшествия
Спорт