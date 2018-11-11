Путин приехал последним на церемонию к окончанию Первой мировой войны

Главам остальных государств пришлось подождать российского лидера.

В воскресенье, 11 ноября, в Париже прошла церемония, посвящённая 100-летию окончания Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 года. В ней погибли 18 млн человек. На мероприятия, посвященные исторической дате, в столицу Франции прибыл и президент РФ Владимир Путин.

- Французская столица стала местом главных торжеств, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, завершившейся 11 ноября 1918 года. У Триумфальной арки проходит мемориальная церемония, на которой присутствуют главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций, - передаёт пресс-служба Кремля.

Как пишет «Интерфакс», Владимир Путин приехал последним к началу церемонии.

Напомним, сегодня российский президент также должен провести краткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.