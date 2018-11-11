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Константин Большаков
11 Ноября, 2018 15:05
Путин приехал последним на церемонию к окончанию Первой мировой войны
Брижит Макрон и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Париж, 11 Ноября - DIXINEWS.
Главам остальных государств пришлось подождать российского лидера.
В воскресенье, 11 ноября, в Париже прошла церемония, посвящённая 100-летию окончания Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 года. В ней погибли 18 млн человек. На мероприятия, посвященные исторической дате, в столицу Франции прибыл и президент РФ Владимир Путин.
- Французская столица стала местом главных торжеств, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, завершившейся 11 ноября 1918 года. У Триумфальной арки проходит мемориальная церемония, на которой присутствуют главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций, - передаёт пресс-служба Кремля.
Как пишет «Интерфакс», Владимир Путин приехал последним к началу церемонии.
Напомним, сегодня российский президент также должен провести краткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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