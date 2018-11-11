|
Константин Большаков
11 Ноября, 2018 12:38
Владимир Путин прилетел в Париж
Владимир Путин в Париже.
Источник: Mignews.com
Париж, 11 Ноября - DIXINEWS.
Помимо мероприятий, посвящённых окончанию одной из самых страшных войн на Земле, российский лидер встретится с коллегой из США.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 11 ноября, прилетел в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как пояснили в Кремле, именно столица Франции стала местом главных торжеств, посвящённых окончанию одной из самых кровопролитных войн в истории нашей планеты.
Основная церемония состоится у Триумфальной арки. В мероприятии примут участие главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций.
Напомним, также сегодня Владимир Путин проведёт краткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который также прибудет в Париж.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Происшествия
Спорт