Владимир Путин прилетел в Париж

Помимо мероприятий, посвящённых окончанию одной из самых страшных войн на Земле, российский лидер встретится с коллегой из США.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 11 ноября, прилетел в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как пояснили в Кремле, именно столица Франции стала местом главных торжеств, посвящённых окончанию одной из самых кровопролитных войн в истории нашей планеты.

Основная церемония состоится у Триумфальной арки. В мероприятии примут участие главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций.

Напомним, также сегодня Владимир Путин проведёт краткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который также прибудет в Париж.