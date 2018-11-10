Задержанный экс-полковник австрийской армии признался в шпионаже на Россию

Назревавший накануне скандал получил своё продолжение.

Бывший полковник армии Австрии, которого накануне задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, дал признательные показания. Об этом пишет Die Presse со ссылкой на министерство обороны страны.

Как заявил отставной военный, он, якобы, получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу. Полковник работал в отделе структурного планирования Минобороны Австрии и мог знать содержание важных переговоров в ведомстве. При этом доступом к секретной информации он не обладал.

Издание добавляет, что полковник хотел покинуть службу в 2006 году, однако не сделал этого из-за возможного давления со стороны.

Напомним, о задержании бывшего австрийского военного стало известно накануне, 9 ноября. Его заподозрили в разглашении государственной тайны в пользу России. В МИД РФ заявили, что Австрия должна была напрямую адресовать властям нашей страны свои подозрения и назвали политику Вены «мегафонной дипломатией».