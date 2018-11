На Западе признались, почему ненавидят Россию

Наша страна слишком независима и это раздражает Лондон и Вашингтон.

Издание CounterPunch опубликовало отрывок из книги «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» авторства британских политологов Ти Джей Коулза и Мэттью Элфорда, в котором говорится, почему западные страны ненавидят Россию. По мнению авторов книги, это происходит из-за того, что Москва не делает, что ей говорят.

В публикации сказано, что Вашингтон активно пытается сохранить свою гегемонию, но Россия мешает господству неолиберального порядка. Что касается Великобритании, то она враждует с нашей страной с начала двадцатого века, когда страны вели борьбу за торговые пути и ресурсы. А когда к власти пришли коммунисты, между Москвой и Лондон началась идеологическая борьба.

Очередное обострение между Россией и Западом началось после ухода первого президента Бориса Ельцина. Именно тогда, пишут политологи, РФ начала двигаться к экономическому национализму и рынки перестали быть свободным.

Что касается ситуации вокруг Крыма, то военные специалисты США неоднократно предупреждали, что любые попытки НАТО оказать влияние на Украину приведут к возвращению полуострова в состав РФ. То есть, указывают авторы книги, Москва не внезапно «напала» на Киев, а лишь продемонстрировала реакцию на действия Североатлантического альянса.

- Что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится «экономический национализм» и развитие этих стран, - резюмируют Коулз и Элфорд.