800 человек эвакуировали из горящей «Ленты» в Санкт-Петербурге

Борьба с огнём продолжается, информации о пострадавших пока нет.

В субботу, 10 ноября, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на набережной Обводного канала загорелся супермаркет «Лента». Как сообщили в ГУ МЧС по городу, о возгорании сообщили около 8:30 часов.

Известно, что горит одноэтажное здание. Его площадь составляет 126х100 квадратных метров. Огонь распространился на площади 4800 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из супермаркета 800 человек.

Спустя 15 минут после прибытия пожарных на место происшествия пожару присвоили третью категорию сложности. Сведения о пострадавших уточняются. Некоторые СМИ сообщили, что в здании полностью рухнула крыша.