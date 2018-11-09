Армия и оружие

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 20:00

«Повара Путина» обнаружили на встрече Шойгу и маршала Ливии

Евгений Пригожин.
Источник: Informator.news
#Шойгу

#Вагнер

#Пригожин
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

Этого бизнесмена связывают с полумифической ЧВК.

Российский миллиардер Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром. Встреча состоялась в Москве 7 ноября.

Видеозапись начала переговоров доступна на официальном канале ливийских военных в YouTube. Российские власти данные съёмки не публиковали. Как видно на кадрах, делегацию из Ливии, помимо представителей Минобороны России, встречал человек, очень похожий на Евгения Пригожина – он ждал военных у дверей переговорной комнаты.

Более того, господин Пригожин оказался полноценной стороной переговоров военного руководства России и Ливии – он сидел по левую руку от главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. При этом официально в Минобороны РФ не сообщали, что Пригожин принимал участие в переговорах.

Бизнесмена, напомним, связывают с частной военной кампанией «Вагнер», участники которой, якобы, воюют в Сирии под видом военных советников. Представители Пригожина данную информацию отрицают, а в Кремле вообще не признают существование ЧВК с данным названием и её участие в боевых действиях где-либо.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ сообщили о гибели шести россиян в Сирии
«Новая газета» опять села в лужу: фейковое расследование о связи Олега Валецкого с ЧВК «Вагнера» оказалось пустышкой
Шойгу озвучил число убитых в Сирии террористов за 3 года
Читайте в рубрике:
Минобороны РФ представило полную картину перехвата американского самолёта
Генерал НАТО раскрыл слабые стороны Запада в потенциальной войне с Россией
Миг-29 разбился в Египте

Кризис не помеха: в Греции процветает производство шафрана
Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни пустят с молотка
Посетитель бара в Калифорнии спасается бегством от стрелка
Пресс-конференция гендиректора РУСАДА Юрия Гануса
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Повара Путина» обнаружили на встрече Шойгу и маршала Ливии (ВИДЕО)
Пермь, 09 Ноября, 19:50.
В Перми из горящего дома сотрудники МЧС спасли пять человек
Ростов-на-Дону , 09 Ноября, 17:21.
В Ростовской области раскрыли налоговые поступления в 2018 году
Воронеж, 09 Ноября, 16:47.
В Воронеже разработают концепцию благоустройства проспекта Революции
Москва, 09 Ноября, 16:42.
Российский документальный фильм поборется за «Оскар»
Рига, 09 Ноября, 15:46.
«Медуза» осталась без главного редактора
Москва, 09 Ноября, 15:29.
Рубль пошатнулся на фоне снижения цен на нефть
Москва, 09 Ноября, 15:17.
В России появятся цифровые кураторы
Петропавловск-Камчатский, 09 Ноября, 14:15.
В Охотском море затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с людьми на борту
Красноярск, 09 Ноября, 13:28.
Красноярские чиновницы обставили квартиры за счёт ветеранов
Вена, 09 Ноября, 13:02.
Министр Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию
Москва, 09 Ноября, 12:20.
У Фонда кино новый исполнительный директор
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Происшествия
Спорт