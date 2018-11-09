«Повара Путина» обнаружили на встрече Шойгу и маршала Ливии

Этого бизнесмена связывают с полумифической ЧВК.

Российский миллиардер Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром. Встреча состоялась в Москве 7 ноября.

Видеозапись начала переговоров доступна на официальном канале ливийских военных в YouTube. Российские власти данные съёмки не публиковали. Как видно на кадрах, делегацию из Ливии, помимо представителей Минобороны России, встречал человек, очень похожий на Евгения Пригожина – он ждал военных у дверей переговорной комнаты.

Более того, господин Пригожин оказался полноценной стороной переговоров военного руководства России и Ливии – он сидел по левую руку от главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. При этом официально в Минобороны РФ не сообщали, что Пригожин принимал участие в переговорах.

Бизнесмена, напомним, связывают с частной военной кампанией «Вагнер», участники которой, якобы, воюют в Сирии под видом военных советников. Представители Пригожина данную информацию отрицают, а в Кремле вообще не признают существование ЧВК с данным названием и её участие в боевых действиях где-либо.