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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 20:00
«Повара Путина» обнаружили на встрече Шойгу и маршала Ливии
Евгений Пригожин.
Источник: Informator.news
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.
Этого бизнесмена связывают с полумифической ЧВК.
Российский миллиардер Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром. Встреча состоялась в Москве 7 ноября.
Видеозапись начала переговоров доступна на официальном канале ливийских военных в YouTube. Российские власти данные съёмки не публиковали. Как видно на кадрах, делегацию из Ливии, помимо представителей Минобороны России, встречал человек, очень похожий на Евгения Пригожина – он ждал военных у дверей переговорной комнаты.
Более того, господин Пригожин оказался полноценной стороной переговоров военного руководства России и Ливии – он сидел по левую руку от главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. При этом официально в Минобороны РФ не сообщали, что Пригожин принимал участие в переговорах.
Бизнесмена, напомним, связывают с частной военной кампанией «Вагнер», участники которой, якобы, воюют в Сирии под видом военных советников. Представители Пригожина данную информацию отрицают, а в Кремле вообще не признают существование ЧВК с данным названием и её участие в боевых действиях где-либо.
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