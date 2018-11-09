Культура

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 16:42

Российский документальный фильм поборется за «Оскар»

Статуэтка "Оскара".
Источник: Technobuffalo.com
#оскар

#фильмы

#дорога
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

Это необычная картина, снятая на дорогах нашей страны.

Российский документальный фильм «Дорога» режиссёра Дмитрия Калашникова поборется за престижную кинопремию «Оскар». Картина попала в лонг-лист, опубликованный на сайте академии кинематографических искусств и наук. Всего в списке 166 фильмов.

17 декабря американская организация опубликует шорт-лист, в который попадут 15 лент из большого списка. 22 января 2019 года будут названы пять номинантов, а лауреат «Оскара» определится 24 февраля.

Как сказано на «Кинопоиске», «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображает жизнь как непредвзятый наблюдатель. Премьера ленты состоялась 18 ноября 2016 года в мире и 2 декабря того же года в РФ.

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