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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 16:42
Российский документальный фильм поборется за «Оскар»
Статуэтка "Оскара".
Источник: Technobuffalo.com
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.
Это необычная картина, снятая на дорогах нашей страны.
Российский документальный фильм «Дорога» режиссёра Дмитрия Калашникова поборется за престижную кинопремию «Оскар». Картина попала в лонг-лист, опубликованный на сайте академии кинематографических искусств и наук. Всего в списке 166 фильмов.
17 декабря американская организация опубликует шорт-лист, в который попадут 15 лент из большого списка. 22 января 2019 года будут названы пять номинантов, а лауреат «Оскара» определится 24 февраля.
Как сказано на «Кинопоиске», «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображает жизнь как непредвзятый наблюдатель. Премьера ленты состоялась 18 ноября 2016 года в мире и 2 декабря того же года в РФ.
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