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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 15:46
«Медуза» осталась без главного редактора
Иван Колпаков.
Источник: Yugopolis.ru
Рига, 09 Ноября - DIXINEWS.
Журналист мог сохранить свою должность, однако озаботился о репутации издания.
Главный редактор портала «Медуза» Иван Колпаков объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщило само издание. Уточняется, что Колпаков озвучил своё решение редакции в пятницу, 9 ноября.
Отставка главреда произошла на фоне обвинений в его адрес от жены одного из сотрудников издания. Женщина заявила, что Колпаков приставал к ней на вечеринке, посвящённой дню рождения «Медузы».
В этой ситуации разбирался совет директоров издания. Было принято решение оставить Ивана Колпакова в должности главного редактора, но позднее журналист решил покинуть редакцию.
- Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб, - сказал он.
И.о. главреда назначена Татьяна Ершова, которая ранее была управляющим редактором издания.
«Медуза» - русскоязычное новостное издание, зарегистрированное в Риге. Иван Колпаков является одним из сооснователей «Медузы», в которой был главным редактором с 2016 года.
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