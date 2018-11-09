Общество

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 15:46

«Медуза» осталась без главного редактора

Иван Колпаков.
Источник: Yugopolis.ru
#журналисты

#Медуза

#Колпаков
Рига, 09 Ноября - DIXINEWS.

Журналист мог сохранить свою должность, однако озаботился о репутации издания.

Главный редактор портала «Медуза» Иван Колпаков объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщило само издание. Уточняется, что Колпаков озвучил своё решение редакции в пятницу, 9 ноября.

Отставка главреда произошла на фоне обвинений в его адрес от жены одного из сотрудников издания. Женщина заявила, что Колпаков приставал к ней на вечеринке, посвящённой дню рождения «Медузы».

В этой ситуации разбирался совет директоров издания. Было принято решение оставить Ивана Колпакова в должности главного редактора, но позднее журналист решил покинуть редакцию.

- Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб, - сказал он.

И.о. главреда назначена Татьяна Ершова, которая ранее была управляющим редактором издания.

«Медуза» - русскоязычное новостное издание, зарегистрированное в Риге. Иван Колпаков является одним из сооснователей «Медузы», в которой был главным редактором с 2016 года.

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