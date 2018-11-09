Рубль пошатнулся на фоне снижения цен на нефть

Позиции отечественной валюты сегодня ухудшились.

Согласно данным, опубликованным Московской биржей, в пятницу, 9 ноября, рубль заметно сдал свои позиции. Это произошло на фоне сообщений о снижении нефтяных котировок.

Так, по состоянию на 15 часов по московскому времени, за доллар давали 67,43 рубля, что стало максимальным значением с 11 октября, а за евро – 76,54 рубля.

Ранее нефть марки Brent подешевела и её стоимость опустилась ниже 70 долларов за баррель. Также дешевеет нефть марки WTI – здесь за баррель дают уже меньше 60 долларов.

Не исключено, что российская валюта могла «зашататься» и на фоне заявлений американских властей о намерении ввести новые экономические санкции против нашей страны.