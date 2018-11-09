В России появятся цифровые кураторы

Для этой профессии уже прорабатываются стандарты.

В России в ближайшее время появится новая профессия – цифровой куратор. Такие кураторы будут обучать людей основам цифровой грамотности. Как пишет правительственное издание «Российская газета», прежде всего они будут учить пенсионеров пользоваться цифровыми ресурсами – оплачивать коммунальные услуги через интернет и вести документооборот в электронном виде.

Для новой профессии уже разработан профстандарт, этим занимались Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, а также Российским обществом «Знание».

- Запрос на такую профессию есть, - пояснила председатель Российского общества «Знание», зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Любовь Духанина. – Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ.

Как сказано на сайте Общества, профессия цифрового куратора создаётся «с целью обеспечения высокого уровня оказания услуг в области консультирования граждан по вопросам использования цифровых технологий и сервисов и реализации просветительских и образовательных программ».

Таким образом, к 2024 году доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна составить 40%, отмечают в Обществе.