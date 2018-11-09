Криминал

Виктория Грей
9 Ноября, 2018 14:15

В Охотском море затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с людьми на борту

Плашкоут.
Источник: fleetphoto.ru
#плашкоут

#затопление

#членыэкипажа
Петропавловск-Камчатский, 09 Ноября - DIXINEWS.

10 человек спасены, местонахождение ещё троих до настоящего времени устанавливается.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту затопления в Охотском море самоходного плашкоута «Анатолий Крашенинников», сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 9 ноября 2018 года в 05 час. 40 мин. (мск) в Охотском море недалеко от мыса Лопатка залива Камбальный произошло затопление самоходного плашкоута «Анатолий Крашенинников» (порт приписки Петропавловск-Камчатский) по предварительной информации с 13 членами экипажа на борту.

В ходе спасательной операции 10 человек были подняты на борт плавбазы «Дальмос», местонахождение еще трёх человек до настоящего времени устанавливается. Судно затонуло полностью.

Следствие следит за ходом поисковой операции. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины трагедии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
В Приморье будут судить судовладельца, по вине которого утонули люди
В Хабаровске хирургу, по вине которого погибла женщина, выбрали меру пресечения
Два подряд российских мэра попались на одинаковом преступлении

Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни пустят с молотка
В Зимбабве столкнулись автобусы: не менее 50 погибших
400 буйволов утонули в африканской реке, спасаясь от львов
Кризис не помеха: в Греции процветает производство шафрана
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже разработают концепцию благоустройства проспекта Революции
Москва, 09 Ноября, 16:42.
Российский документальный фильм поборется за «Оскар»
Рига, 09 Ноября, 15:46.
«Медуза» осталась без главного редактора
Москва, 09 Ноября, 15:29.
Рубль пошатнулся на фоне снижения цен на нефть
Москва, 09 Ноября, 15:17.
В России появятся цифровые кураторы
Петропавловск-Камчатский, 09 Ноября, 14:15.
В Охотском море затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с людьми на борту
Красноярск, 09 Ноября, 13:28.
Красноярские чиновницы обставили квартиры за счёт ветеранов
Вена, 09 Ноября, 13:02.
Министр Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию
Москва, 09 Ноября, 12:20.
У Фонда кино новый исполнительный директор
Лондон, 09 Ноября, 12:18.
Великобритания анонсировала санкции против руководства российской разведки
Уфа, 09 Ноября, 11:39.
В Уфе загорелся участок нефтеперерабатывающего завода
Москва, 09 Ноября, 11:33.
Болельщики выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Происшествия
Спорт