В Охотском море затонул плашкоут «Анатолий Крашенинников» с людьми на борту

10 человек спасены, местонахождение ещё троих до настоящего времени устанавливается.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту затопления в Охотском море самоходного плашкоута «Анатолий Крашенинников», сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 9 ноября 2018 года в 05 час. 40 мин. (мск) в Охотском море недалеко от мыса Лопатка залива Камбальный произошло затопление самоходного плашкоута «Анатолий Крашенинников» (порт приписки Петропавловск-Камчатский) по предварительной информации с 13 членами экипажа на борту.

В ходе спасательной операции 10 человек были подняты на борт плавбазы «Дальмос», местонахождение еще трёх человек до настоящего времени устанавливается. Судно затонуло полностью.

Следствие следит за ходом поисковой операции. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются причины трагедии.