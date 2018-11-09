Красноярские чиновницы обставили квартиры за счёт ветеранов

Следственные действия с одной из подозреваемых.

В этом деле теперь разбираются правоохранительные органы.

В СУ СКР по Красноярскому краю завели уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшей первой заместительницы министра социальной политики региона, бывшей начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих министерства, а также её родственника-бизнесмена.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с февраля по июнь 2018 года бывшие чиновницы заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны с компанией, которой фактически руководили родственники бывшего начальника отдела – отец и брат мужа.

При этом полностью был исполнен лишь один контракт на 100 тысяч рублей, ещё 2 исполнены частично, а остальные не исполнены вообще, и деньги по ним – более 2 млн 100 тысяч рублей – похищены. В четверг, 8 ноября, по месту жительства подозреваемых силовики провели обыски и изъяли бытовую технику, которая предназначалась в качестве подарков ветеранам ВОВ.

- В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, - добавили в региональном управлении СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, все трое подозреваемых задержаны.