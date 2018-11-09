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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 13:02
Министр Австрии, у которой Путин гулял на свадьбе, отменила визит в Россию
Карин Кнайсль и Владимир Путин.
Источник: dixinews.ru
Вена, 09 Ноября - DIXINEWS.
Причиной стал очередной шпионский скандал.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не приедет в Россию в связи с задержанием бывшего австрийского военного, которого заподозрили в работе на российскую разведку. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Кнайсль намеревалась прилететь в Москву в начале декабря.
Как пишет газета Kleine Zeitung, представителей российского посольства вызвали в МИД Австрии. В свою очередь официальный представитель Минобороны страны назвал задержание экс-полковника австрийской армии по подозрению в связях с разведкой РФ «экстраординарным случаем».
По информации властей Австрии, задержанный более 20 лет трудился на российскую разведку и получил за это 300 тысяч евро. Якобы, бывший высокопоставленный военный передавал Москве сведения об австрийских ВВС, артиллерии и миграционной ситуации в стране, личные данные старших офицеров армии, пишут местные СМИ.
Официальные российские власти уже прокомментировали случившееся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Австрия должна была напрямую адресовать России свои подозрения и озабоченности по данному делу. В российский МИД будет вызван посол Австрии.
- Наши партнёры прибегают не к традиционной, а к микрофонной дипломатии, обвинения голословны и бездоказательны, - заявил глава российского МИД.
Напомним, 18 августа Карин Кнайсль сыграла свадьбу, на которую был приглашён и президент РФ Владимир Путин. Поздравив молодожёнов, российский лидер отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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