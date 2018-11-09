Великобритания анонсировала санкции против руководства российской разведки

Последствия пресловутого дела Скрипалей продолжают преследовать нашу страну на международной арене.

Власти Великобритании договариваются с руководством ряда европейских стран о новых антироссийских санкциях, на этот раз в отношении руководства Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного, как ГРУ. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По сведения газеты, уже составлен санкционный список, который включил в себя полдюжины имён, якобы, связанных с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Британцы планируют заморозить иностранные счета российских разведчиков, которые, по их мнению, причастны к покушению на Скрипалей, а также запретить им въезд.

Сейчас Лондон ищет поддержки в своих намерениях у Парижа и Берлина. Глава МИД Великобритании Джереми Хант уже провёл встречи с коллегами из бывших государств Восточного блока и обсудил новые санкции.

Ожидается, что санкционный список будет опубликован в декабре и станет первым официальным подтверждением личностей главных подозреваемых в отравлении Скрипалей. Лондон, напомним, обвиняет в этом россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считает сотрудниками военной разведки РФ. В Москве эти обвинения отрицают, указывая на отсутствие доказательств причастности нашей страны к попытке убийства Скрипалей.