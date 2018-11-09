Спорт

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 11:33

Болельщики выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018

Болельщики на матче Португалия-Испания.
Источник: Sport.ua
#FIFA

#ЧМ2018

#Роналду
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

Его создал один из лучших игроков в мире, имя которого известно всем.

ФИФА определила четыре самых запоминающихся момента чемпионата мира по футболу 2018 года. Голосование проходило в официальном аккаунте организации в Twitter.

На четвёртом месте расположился гол перуанского нападающего Хосе Паоло Герреро в ворота сборной Австралии. Эта игра стала единственной победной для сборной Перу на мундиале, команда выиграла со счётом 2:0. За Герреро проголосовали 9% болельщиков, участвовавших в опросе.

Третье место занял дубль уругвайского форварда Эдинсона Кавани в ворота сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2018 года. Благодаря этим двум мячам Уругвай выбил португальцев из плей-офф. За Кавани отдали голоса 19% фанатов.

На второй строчке оказался победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса, забитый в ворота сборной Швеции на пятой добавочной минуте. За этот момент проголосовали 24% болельщиков.

И, наконец, первое место заслуженно занял хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота сборной Испании. Тот матч, однако, победителя не выявил и закончился со счётом 3:3.

Напомним, победителем чемпионата мира по футболу в России стала сборная Франции, которая в финальной игре обыграла Хорватию со счётом 4:2.

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Болельщики выбрали самый запоминающийся момент ЧМ-2018 (ВИДЕО)
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