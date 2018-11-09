Политика

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 10:50

Антироссийские санкции сыграют на руку Крыму

Крым.
Источник: Ugorod.crimea.ua
#Крым

#санкции

#США
Вашингтон, 09 Ноября - DIXINEWS.

По крайней мере, так считают российские дипломаты в Америке.

Посольство РФ в США на своей официальной странице в Facebook опубликовало заявление, из которого следует, что американские санкции в отношении крымских курортов сделают эти направления отдыха на полуострове ещё более популярными.

Как пояснили в посольстве, власти США налагают санкции на Крым «в дежурном режиме», обещая делать это каждые месяц-два. Таким образом, следующий раунд ограничительных мер ожидается к Новому году. При этом российские власти «давно перестали понимать, чего этим хочет добиться американская сторона».

В посольстве РФ обратили внимание, что в этот раз под санкции попали крымские санатории, среди которых лучший в мире SPA-отель.

- Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов, - говорится в заявлении отечественных дипломатов. – Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения.

Напомним, Вашингтон ввёл санкции против ряда санаториев в Крыму накануне, 8 ноября.

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