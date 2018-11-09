Здоровье

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 10:23

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие пельмени

Пельмени.
Источник: wallpaperstudio10.com
#Роскачество

#продукты

#пельмени
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

Организация собирается проверить несколько десятков видов пельменей по всей стране, а пока напомнило россиянам, какими должны быть настоящие пельмени.

Специалисты Роскачества намереваются провести проверку порядка 50 видов пельменей по всей стране – от Санкт-Петербурга и Москвы до Алтая и Сибири. Будут закуплены, в том числе, «детские» виды и популярные бульмени, передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пельмешки будут проверять более чем по 50 параметрам: на наличие антибиотиков, искусственных добавок, оценят массу нетто, изучать количество теста и мяса, сырьевой состав продукта и т.д. А пока проходят исследования, эксперты рассказали, как отличить качественные пельмени от подделки.

Так, в составе идеальных пельменей должны быть всего лишь 7 ингредиентов – это мясной фарш, лук, соль, перец, мука, вода и яйца. Под видом специй производители часто добавляют усилители вкуса и ароматизаторы, поэтому в Роскачестве советуют приобретать продукцию, в составе которой строго прописаны все используемые специи.

Чтобы увеличить объём мясной начинки, некоторые компании добавляют в фарш клетчатку и крахмал. Поэтому нужно смотреть, чтобы в составе не было таких компонентов – вас просто пытаются обмануть, поясняют специалисты ведомства. А пельмени, напичканные соей, при варке значительно прибавляют в размерах.

- Пельмени в пачке должны быть рассыпчатыми, то есть не слипшимися. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения, размораживании и последующем замораживании продукта. Это означает, что даже если при его изготовлении использовались самые качественные продукты - покупать такие пельмени не стоит, они могут быть испорченными, - отметили в Роскачестве.

Пельмени подразделяются по пяти категориям – от А до Д. Различие заключается в процентном соотношении мяса в фарше. Категория А содержит не менее 80% мяса, тогда как категория Д – менее 20%.

Наконец, максимальный срок хранения пельменей составляет 6 месяцев со дня их выработки. Температура хранения должна быть не выше -10 градусов, в идеале - 18 градусов. Поэтому при покупке продукта важно обращать внимание на срок хранения и дату выработки.

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