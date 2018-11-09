Не доверяй и проверяй: очередной источник Короткова оказался фейком

Не первый раз Денис Коротков решил ввести в заблуждение читателей «Новой газеты» интервью с человеком, который работал на бандитов.

Данное либеральное издание продолжает публиковать статьи с недостоверной информацией. В очередном скандале оказался задействован небезызвестный лжец Денис Коротков и прочие сотрудники «Новой газеты», заплатившие миллионы рублей за интервью мошеннику из Петербурга Андрею Михайлову.

В северной столице Михайлов известен своими многочисленными махинациями. Несмотря на то, что в статье «Новой» он попытался выдать желаемое за действительное, показав свой статус, на самом деле Андрей всегда был маленьким человеком в кругу серьезных людей. Чаще всего он зарабатывал, «кидая» своих работодателей. В своем интервью Михайлов вновь попытался обмануть читателей.

В частности, рассказывая про случай, произошедший в прошлом году, он утверждает, что его якобы похитили. В качестве мотива «преступления» Михайлов указал разногласия с людьми, приближенных к бизнесмену Евгению Пригожину. В публикации «Новой» говорится, что в мае прошлого года Михайлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о его похищении. В нем «потерпевший» сообщил, что неизвестные посадили его в автомобиль и вывезли за черту города, где избили и потребовали написать расписку на крупную денежную сумму и передачу доли в бизнесе.

Однако эта информация далека от реальности, а Коротков и Михайлов перевернули ситуацию с ног на голову. В действительности обидчик и потерпевший были знакомы. Нападавшим оказался Мещеряков Эдуард Андреевич (его имя было указано в заявлении «потерпевшего» в полицию): он действительно ограбил Михайлова, забрав у того сумку, мобильный и деньги, но преступление было совершено без чьей-либо помощи.

По словам человека, знакомого с ситуацией, Михайлов получил предложение возглавить ООО «Меридиан», созданного для теневого транзита денежных средств. Проще говоря, Андрею дали возможность подзаработать на обналичке. Для махинации он открыл банковский счет, а когда туда поступила первая сумма, изменил данные для доступа к системе «банк-клиент» и стал единственным владельцем расчетного счета и поступивших на него почти пяти миллионов рублей.

Как добавил источник, фактически Михайлова так никто и не наказал: он отделался потерей карманных денег и слезами. После этой ситуации с ним больше никто работать не стал. Однако этот урок не стал для него поучительным: вместе со своей супругой Марией Майоровой он решил добыть легких денег, обманывая своих родственников и друзей.

Семейная пара задолжала многим: приставам, банкам, знакомым, предпринимателям. Андрей и Маша любят жить ни в чем себе не отказывая, для чего берут займы и никогда их не возвращают. Как ни странно, инициатором махинаций является Майорова, которая любит выкладывать в «Инстаграм» свои фото в вызывающих позах и брендовой одежде. Как говорят источники, за лайки в соцсети Мария платит деньги подписчикам. А дорогие наряды приобретены на средства, взятые в долг.

К примеру, еще в 2013 году Михайлов задолжал десяти банкам не менее десяти миллионов рублей. Кредиты оформлялись на него, родственников и друзей, которым мошенник предлагал за это небольшое «вознаграждение». Первая супруга Андрея утверждает, что судебные приставы арестовали его квартиру возле станции метро «Академическая». Причиной для этого стало то, что он украл деньги на погашение ипотеки, а затем бросил семью и ушел к более молодой любовнице. На сегодняшний день на сайте приставов указано, что Михайлов по-прежнему должен более 500 тысяч рублей.

Бывшие друзья махинатора говорят, что он взял и не вернул порядка двух миллионов рублей, причем требования отдать деньги Михайлов систематично игнорирует.

Будучи по уши в кредитах, Михайлов цепляется за каждую копейку. Поэтому совсем не удивительно, что ради денег он готов рассказать Денису Короткову то, что можно выгодно подать в бульварной газете. По дынным источников, за лже-интервью «Новая» заплатила аферисту не менее двух миллионов рублей, чего достаточно для погашения некоторых его долгов.

Статья про «похищение» Михайлова очень напоминает «расследование» с Валерием Амельченко, ранее которому Коротков также заплатил за лживое интервью. Видимо, предыдущие «разоблачения» этого графомана не повлияли на решение «Новой» и дальше публиковать фейки аферистов и мошенников на денежные средства, собранные с читателей.