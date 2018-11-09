Финансы

Константин Большаков
9 Ноября, 2018 09:59

В Минтруде объяснили, когда работающие пенсионеры не получат пенсию

Мужчина пенсионного возраста на рабочем месте.
Источник: Puls-planety247.ru
#Минтруд

#пенсионеры

#пенсии
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

Чиновники решили уточнить все нюансы, связанные с этой ситуацией.

Министерство труда РФ в проекте приказа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов, уточнило, что пенсионеры, получающие социальную пенсию, перестанут получать выплаты в случае трудоустройства. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», это будет происходить с первого числа месяца, следующего за тем, когда пенсионер вышел на работу.

После увольнения выплата пенсии возобновляется также с первого числа месяца, следующего за уходом с работы. При этом речь идёт не о страховых пенсиях по старости, а именно о социальных пенсиях. Их назначают людям, которым не хватило трудового стажа или баллов для назначения страховой пенсии.

Социальную пенсию начинают платить через 5 лет после наступления пенсионного возраста и лишь тем гражданам, которые уже не работают. Кроме того, в проекте министерства сказано, что любые назначенные пенсии положены даже людям, признанным банкротами, и студентам до 23 лет в случае потери кормильца, если они учатся в иностранных вузах.

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