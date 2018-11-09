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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 08:56
В Украине решили запретить зиму из-за дорогого газа
Горящий газ.
Источник: Elise.com.ua
Киев, 09 Ноября - DIXINEWS.
Местные власти обещают гражданам заморозку цен, но их нещадно критикуют.
Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам бюджета Виктор Пензик заявил, что власти Украины должны перестать врать населению о планирующейся заморозке цен на газ для населения. Пензик раскритиковал соответствующий законопроект и иронично предложил запретить зиму.
- Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество», - написал Виктор Пензик на своей странице в фейсбуке. – Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет.
По словам депутата, поставщики газа всё равно будут продавать газ по установленным ценам, а инициативы властей направлены лишь на кормление байками населения.
- Можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ, которые им придется платить. Потому что вторую, невидимую часть стоимости газа, который в итоге все равно оплачивают наши граждане, не каждый может понять или осознать, - резюмировал Пензин.
Напомним, с 1 ноября цены на газ в Украине выросли до 8,5 тысяч гривен за 1000 кубометров, то есть, на 23,5%. Соответствующие договорённости Киев достиг с МВФ.
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