В Приморье будут судить судовладельца, по вине которого утонули люди

Он нарушил правила безопасности.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Следствием установлено, что в июне 2017 года обвиняемый посадил в свою лодку, которая была технически неисправна, трёх пассажиров. Не обеспечив пассажиров спасательными средствами, он начал движение. В какой-то момент маломерное судно перевернулось, два человека утонули, сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ Дарья Немцева.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.