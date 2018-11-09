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Виктория Грей
9 Ноября, 2018 08:50
В Приморье будут судить судовладельца, по вине которого утонули люди
Перевёрнутое маломерное судно.
Источник: blagnews.ru
Владивосток, 09 Ноября - DIXINEWS.
Он нарушил правила безопасности.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края, который обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Следствием установлено, что в июне 2017 года обвиняемый посадил в свою лодку, которая была технически неисправна, трёх пассажиров. Не обеспечив пассажиров спасательными средствами, он начал движение. В какой-то момент маломерное судно перевернулось, два человека утонули, сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ Дарья Немцева.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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