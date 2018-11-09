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Константин Большаков
9 Ноября, 2018 08:13
Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста
Михаил Ефремов.
Источник: Ruskino.ru
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.
Ранее один из депутатов заявил о недопустимости высказываний актёра насчёт России и Крыма.
Первый зампред комитета Государственной думы по культуре Владимир Бортко рассказал, стоит ли лишать звания заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова после его заявлений в эфире украинской радиостанции. Как отметил господин Бортко, Ефремову дали звание за талант, а не за высказывания.
Однако депутат подчеркнул, что категорически не согласен со словами артиста, и не только он, а «большинство нашего народа», пишут РИА «Новости».
Предложение лишить Ефремова звания озвучил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он посчитал, что слова актёра «тянут на предательство Родины». Сам артист в ответ сказал, что ему «по барабану» подобные предложения.
Напомним, в эфире украинского радио «Новое время» Михаил Ефремов заявил, что Россия находится в «имперском мороке», но добавил, что не является «империей зла». А в июне предлагал передать Крымский мост Киеву и 10-15 лет поставлять бесплатный газ, чтобы решить конфликт с Украиной.
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