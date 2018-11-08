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Константин Большаков
8 Ноября, 2018 19:27
Благодаря Путину в Якутии обнаружили огромный алмаз
Найденный в Якутии алмаз.
Источник: alrosa.ru
Якутск, 08 Ноября - DIXINEWS.
Всего за неделю после старта работ удалось обнаружить уникальную находку, которая даёт надежду на успешную разработку территории.
На Верхне-Мунском месторождении на западе Якутии обнаружили первый крупный алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в добывающей компании «Алроса».
Уточняется, что прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным жёлтым оттенком был извлечён из руды трубки «Заполярная». Масса камня составила 51,49 карат, а размеры – 23х22х15 мм. Примерный возраст находки – более 350 млн лет.
Как отметили специалисты компании, добыча на Верхней Муне началась совсем недавно, и обнаружение подобного алмаза говорит о хорошем потенциале месторождения. После огранки из алмаза сделают один или несколько бриллиантов высочайшего качества.
Отметим, что официальный запуск Верхне-Мунского месторождения состоялся чуть более недели назад. 31 октября 2018 года старт работам дал президент РФ Владимир Путин.
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