Культура

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 15:18

Алексей Кудрин поиграл на барабанах для студентов

Алексей Кудрин играет на барабанах.
Источник: Youtube.com
#Кудрин

#студенты

#Я-профи
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.

И это уже не первый подобный опыт для чиновника.

В Youtube опубликован рекламный ролик, посвящённый «Олимпиаде «Я – профессионал», в котором снялся глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Чиновник играет на ударных, задавая ритм молодёжному оркестру. Смысл клипа в том, что лишь благодаря слаженной работе коллектива можно достичь намеченной цели.

- Молодые профессионалы хорошо чувствуют свой ритм и умеют его держать в любых обстоятельствах, - прокомментировал ролик сам Алексей Кудрин.

Отметим, что «Олимпиада «Я – профессионал» проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных, где проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания, сказано на странице олимпиады в «Яндексе».

Что касается самого Алексея Кудрина и его игре на барабанах, то он уже проделывал подобный трюк в песне «План Кудрина» на передаче «Прожекторпэрисхилтон» в прошлом году.

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