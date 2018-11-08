Алексей Кудрин поиграл на барабанах для студентов

И это уже не первый подобный опыт для чиновника.

В Youtube опубликован рекламный ролик, посвящённый «Олимпиаде «Я – профессионал», в котором снялся глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Чиновник играет на ударных, задавая ритм молодёжному оркестру. Смысл клипа в том, что лишь благодаря слаженной работе коллектива можно достичь намеченной цели.

- Молодые профессионалы хорошо чувствуют свой ритм и умеют его держать в любых обстоятельствах, - прокомментировал ролик сам Алексей Кудрин.

Отметим, что «Олимпиада «Я – профессионал» проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных, где проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания, сказано на странице олимпиады в «Яндексе».

Что касается самого Алексея Кудрина и его игре на барабанах, то он уже проделывал подобный трюк в песне «План Кудрина» на передаче «Прожекторпэрисхилтон» в прошлом году.