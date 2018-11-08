В ЦСКА уточнили характер травм Фернандеса и Облякова

Игроки получили повреждения во время вчерашнего матча, который стал тяжелейшим испытанием для армейцев.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший травму во вчерашнем матче с «Ромой», прошёл медицинское обследование. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление клуба, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

- Подозрения на перелом скулы и носа, к счастью, не подтвердились, - отметили в пресс-службе команды.

К сожалению, более серьёзную травму получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Медики обнаружили у него закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти. Сроки восстановления игроков в клубе не уточнили.

Напомним, вчера ЦСКА принимал в «Лужниках» итальянскую «Рому» в рамках четвёртого тура группового турнира Лиги чемпионов. Россияне первыми пропустили быстрый гол, однако во втором тайме сумели сравнять счёт. Но, получив удаление, ЦСКА быстро пропустил второй мяч и исправить ситуацию не сумел, потерпев поражение 1:2.