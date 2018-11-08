Власть

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 14:43

Стали известны цели поездки Путина в Казахстан

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
Источник: Mir24.tv
#Путин

#Назарбаев

#Казахстан
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.

Глава государства посетит ряд мероприятий и пообщается с казахстанским коллегой.

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан, где 8 и 9 ноября будет находиться с рабочим визитом. В четверг в Астане российский лидер примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой будет подписано около 20 документов.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу Кремля, в пятницу российский лидер и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправятся в Петропавловск на XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

- Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума и посетит вместе с Нурсултаном Назарбаевым выставку, посвящённую перспективным совместным программам в туристической сфере, - отметили в пресс-службе Кремля.

После этого Путин и Назарбаев проведут переговоры, в ходе которых обсудят взаимодействие между двумя странами в различных сферах, а также ознакомятся с презентацией проекта космического ракетного комплекса «Байтерек».

А уже в воскресенье, 11 ноября, Владимир Путин прилетит во Францию, где посетит мероприятия, посвящённые окончанию Первой мировой войны и проведёт краткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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