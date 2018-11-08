Происшествия

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 14:17

В лесу под Архангельском экстренно приземлился самолёт Ан-2

Ан-2.
Источник: Jpgazeta.ru
#самолёты

#авиакатастрофа

#МЧС
Архангельск, 08 Ноября - DIXINEWS.

Спасатели рассказали подробности инцидента.

В четверг, 8 ноября, в 11:30 часов в 50 км от Архангельска в лесу совершил экстренную посадку самолёт Ан-2. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Со слов спасателей известно, что самолёт вылетел из Архангельска в село Сояна Мезенского района, на его борту находились 11 человек, среди которых один ребёнок и два члена экипажа.

- Жертв нет, разрушений самолёта нет. Один человек получил травму, предварительно, вывих ноги, - предварительно отмечали в региональном управлении МЧС.

Пострадавшему, а это по уточнённым данным мужчина 1967 г.р., у которого был вывих руки, была оказана первая помощь медиком, который также находился среди пассажиров Ан-2. Остальные люди, находившиеся на борту самолёта, травм не получили.

Спустя час была начата эвакуация людей. Все они уже доставлены в Архангельск, пострадавшего передали в руки врачей.

Причины вынужденной посадки выясняются.

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