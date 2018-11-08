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Константин Большаков
8 Ноября, 2018 14:03
В выходные москвичей ждёт похолодание
Ноябрь в Москве.
Источник: Newsregions.ru
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.
Жителям и гостям столицы придётся одеваться теплее, выходя на улицу.
На этих выходных в столичный регион придёт похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным специалистов метеослужбы, 9 и 10 ноября Москва будет находиться под влиянием влажного и относительно тёплого воздуха, возможны моросящий дождь и туманы, будет облачно. Ночью температура воздуха составит +1, +3 градуса. Днём в пятницу потеплеет до +6 градусов, а в субботу до +5 градусов.
Однако в воскресенье, 11 ноября, Москву накроет антициклон, из-за которого прекратятся осадки, а юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. В ночь на воскресенье возможно похолодание до -2 градусов, а днём воздух не прогреется выше +3 градусов.
При этом синоптики утешили, что зима ещё не вступит в полные права на территории столичного региона. Похолодание будет кратковременным и сменится потеплением.
- В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха в Москве может стать слабоотрицательной. Затем к берегам Москвы-реки придёт новая волна атлантического тепла, - сообщили в центре «Фобос».
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