Общество

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 14:03

В выходные москвичей ждёт похолодание

Ноябрь в Москве.
Источник: Newsregions.ru
#погода

#похолодание

#Фобос
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.

Жителям и гостям столицы придётся одеваться теплее, выходя на улицу.

На этих выходных в столичный регион придёт похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов метеослужбы, 9 и 10 ноября Москва будет находиться под влиянием влажного и относительно тёплого воздуха, возможны моросящий дождь и туманы, будет облачно. Ночью температура воздуха составит +1, +3 градуса. Днём в пятницу потеплеет до +6 градусов, а в субботу до +5 градусов.

Однако в воскресенье, 11 ноября, Москву накроет антициклон, из-за которого прекратятся осадки, а юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. В ночь на воскресенье возможно похолодание до -2 градусов, а днём воздух не прогреется выше +3 градусов.

При этом синоптики утешили, что зима ещё не вступит в полные права на территории столичного региона. Похолодание будет кратковременным и сменится потеплением.

- В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха в Москве может стать слабоотрицательной. Затем к берегам Москвы-реки придёт новая волна атлантического тепла, - сообщили в центре «Фобос».

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