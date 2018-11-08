Финэкспертиза подсчитала, сколько лет россиянам придётся копить на квартиру

В зависимости от региона проживания и уровня зарплат эти данные значительно отличаются.

Эксперты Финэкспертизы подсчитали, сколько лет потребуется россиянам для покупки собственной квартиры, а также выяснили, что эффективнее - копить на жильё самим или взять ипотеку. В рамках исследования за основу взяли обычную двухкомнатную квартиру на 50 квадратных метров для семьи, в которой работают два человека и откладывают на новую квартиру 50% своих денег.

Опираясь на данные Росстата, специалисты Финэкспертизы выяснили, что в среднем по России среднестатистической семье нужно 5,2 года для того, чтобы накопить на покупку квартиры. Однако данные по регионам разнятся в несколько раз.

К примеру, жители Нижегородской области смогут выполнить эту задачу за чуть более чем 8 лет, тогда как жители Приморского края за 9 лет. Быстрее всего накопить на квартиру сможет семья, живущая в Магаданской области (3,5 года) и ЯНАО - 2,7 года.

Если говорить о федеральных округах, то дольше всего копить будут граждане, живущие в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах - 7 лет, 6,3 года и 6,3 года соответственно. А быстрее всего отложат на новенькую квартиру из зарплаты жители Северо-Западного федерального округа и Урала.

Вышеуказанные цифры верны лишь при «идеальном варианте», когда семья уже имеет собственное жильё, а не снимает квартиру. В случае съёма жилья сроки средний срок вырастает до 9,2 лет. Дольше всего в таком «режиме» будут копить жители Чечни - чуть более 32 лет, и Дагестана - 21,2 года. А быстрее всего отложат на квартиру жители Магаданской области, ЯНАО и ХМАО - 3,8 лет, 4,3 года и 5 лет соответственно.

Что касается федеральных округов, проще всего накопить на квартиру, снимая жильё, жителям СЗФО, они сумеют сделать это за 7,3 года, и сибирякам - 8,2 года. А тяжелее всех придётся жителям ЮФО - 17,1 года и СКФО - 13,7 лет.

При этом в Финэкспертизе выяснили, что в среднем переплата за покупку квартиры в ипотеку составит 27,38% по сравнению с самостоятельным накоплением за тот же срок. Самая большая переплата составит в Приморском крае - 49,65%, в Нижегородской области - 44,17% и в Чечне - чуть больше 43%. А самая низкая переплата ожидает жителей Ненецкого автономного округа - 11,81%, Магаданской области - 13,04% и ЯНАО - 13,67%.

- Экономике в целом и банковской системе в частности выгодна ипотека. Развитие этой сферы привело к увеличению её доступности. Существует целый блок решений, нацеленных на реструктуризацию ранее взятых кредитов. Люди на это очень позитивно реагируют. Тем не менее, наше исследование показывает, что есть и другой путь. Отложенная покупка квартиры в России может стоить более чем на 27% дешевле, и это в среднем. Приблизить дату покупки помогут банковские инструменты, позволяющие не только сберегать, но и приумножать накопленное, - резюмировал глава департамента оценки компании Финэкспертиза Алексей Баскаков.