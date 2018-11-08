Силовые структуры

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 12:34

Полиция поймала преступников, поставляших наркотики в 20 регионов России

Задержание одного из членов преступного сообщества.
Источник: mvd.ru
#МВД

#полиция

#наркомафия
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.

Бандиты наладили отлаженный бизнес по перевозке, изготовлению и сбыту запрещённых веществ.

Полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого занимались распространением наркотиков в 20 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как рассказали правоохранители, бандиты наладили поставки наркотических средств из Европы, а также производство в лаборатории в Московской области. Особо крупные партии злоумышленники перевозили в тайниках, расположенных в машинах. Расчёты за запрещённые вещества производились в криптовалютах и через электронные платёжные системы.

В результате спецопераций силовиков, в сентябре-октябре 2018 года были пресечены три поставки особо крупных партий наркотиков, ликвидированы розничные сети сбыта в 4 регионах. Также полиция задержала людей, ответственных за обеспечение «складов» и за логистику трафика наркотиков.

Кроме того, в 6 областях были задержаны 18 человек, в том числе лидеры наркомафии, курьеры, кладовщики, изготовители наркотиков и розничные сбытчики.

- Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, поддельные документы сотрудников силовых ведомств, - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту деятельности преступного сообщества завели уголовное дело. Всех фигурантов отправили за решётку на время следствия.

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