Политика

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 12:04

Названы самые протестные регионы в России

Протесты в Санкт-Петербурге.
Источник: twitter.com
#протесты

#статистика

#Санкт-Петербург
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.

За последний год активность подобного рода резко возросла.

В центре экономических реформ и политических реформ сообщили, что Санкт-Петербург стал самым протестным регионом России по итогам года. Такие результаты зафиксированы с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.

- В течение года произошёл резкий рост протестной активности населения, - пояснили в центре. – Всего за год зафиксировано 2526 протестных акций.

Как уточнили в центре, в топ-10 по числу протестных акций, помимо Москвы и Подмосковья, также вошли Ростовская область, Краснодарский край, Саратовская область, Оренбургская область, Челябинская область, Свердловская область и Волгоградская область.

Самые многочисленные протесты (свыше 1000 человек) проходили в Челябинской области, Нижегородской области и в Санкт-Петербурге.

Что касается причин, по которым люди выходили на улицы, то 46,5% акций касались темы пенсионной реформы, ещё 7% - обманутых дольщиков, 3,5% - мусорных свалок.

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