|
Константин Большаков
8 Ноября, 2018 11:45
Фонд ОМС разъяснил ситуацию с заменой старых полисов
Полис ОМС.
Источник: Alev.biz
Москва, 08 Ноября - DIXINEWS.
В больницах будут принимать всех, кто имеет медицинскую страховку, вне зависимости от образца полиса.
В федеральном фонде обязательного медицинского страхования опровергли необходимость замены старого полиса ОМС на документ нового образца до 1 ноября 2018 года. Как пояснили в ФОМС, данные сообщения не соответствуют действительности.
- На застрахованных граждан не распространяются ограничения по срокам получения полиса ОМС нового образца, и нет обязательной необходимости в его замене до 1 ноября текущего года, - сообщили в пресс-службе Фонда.
Получить новый полис застрахованные граждане смогут в любое время и никаких проблем в медицинском обслуживании у пациентов, имеющих старый полис, возникать не должно.
Согласно существующим нормам, граждане могут менять полис ОМС до 1 ноября в том случае, если им не нравится качество работы своей страховой медицинской организации, добавили в ФОМС.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия