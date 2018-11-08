Фонд ОМС разъяснил ситуацию с заменой старых полисов

В больницах будут принимать всех, кто имеет медицинскую страховку, вне зависимости от образца полиса.

В федеральном фонде обязательного медицинского страхования опровергли необходимость замены старого полиса ОМС на документ нового образца до 1 ноября 2018 года. Как пояснили в ФОМС, данные сообщения не соответствуют действительности.

- На застрахованных граждан не распространяются ограничения по срокам получения полиса ОМС нового образца, и нет обязательной необходимости в его замене до 1 ноября текущего года, - сообщили в пресс-службе Фонда.

Получить новый полис застрахованные граждане смогут в любое время и никаких проблем в медицинском обслуживании у пациентов, имеющих старый полис, возникать не должно.

Согласно существующим нормам, граждане могут менять полис ОМС до 1 ноября в том случае, если им не нравится качество работы своей страховой медицинской организации, добавили в ФОМС.