Нефтяники придумали, как повысить цены на бензин вопреки «заморозке»

Изменения касаются топливных карт, с которых исчезнут скидки и появятся наценки.

АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, придумали новый способ, который позволит им обойти запрет правительства РФ на повышение цен на бензин. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, сети автозаправочных станций вводят наценки при оплате по топливным картам, тогда как ранее по ним полагались скидки. Уточняется, что нововведение уже коснулось корпоративных клиентов.

В самих компаниях о наценках официально не распространяются, называя их «сервисным сбором» за использование топливных карт. В результате под удар уже попали транспортные компании, чьи издержки увеличились. А подорожание логистических услуг приведёт к повышению цен в различных отраслях, добавили представители компаний.

Напомним, накануне, 7 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет договорённость между властями и нефтяными компаниями о «заморозке» цен на бензин. Если договорённость не будет соблюдаться, глава правительства пообещал нефтяникам введение запретительных пошлин.