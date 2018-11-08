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Константин Большаков
8 Ноября, 2018 09:24
Белоруссию призвали отречься от России
Андерс Фог Расмуссен.
Источник: Theins.ru
Минск, 08 Ноября - DIXINEWS.
Конечно же, такое предложение сделали наши западные партнёры.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал Белоруссии брать пример с Украины и Грузии в отношениях с Россией. Такое заявление глава Североатлантического альянса сделал в беседе с «Польским радио».
Как считают в НАТО, президент РФ Владимир Путин стремится интегрировать Белоруссию с Россией, и это представляет угрозу для региона.
- Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе, - сказал Генсек НАТО.
При этом Андерс Фог Расмуссен добавил, что единственный способ прийти к демократии в Белоруссии – это рост оппозиционных сил, которые смогли бы противостоять Минску.
Руководитель альянса признал, что Белоруссия имеет удобное географическое положение, связывая Европу и Россию, и если в будущем власть там сменится, то ЕС и НАТО готовы видеть страну в своих рядах.
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