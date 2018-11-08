В Хабаровске хирургу, по вине которого погибла женщина, выбрали меру пресечения

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти женщины после перенесённой пластической операции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ .

Напомним, что в июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в медицинском учреждении «АМК«Региомед» города Хабаровска. Самочувствие женщины ухудшилось и её перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции она скончалась. В связи с отсутствием лицензии у медицинского учреждения возбуждено уголовное «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека».

С целью пресечения незаконной медицинской деятельности, врач был задержан. В настоящее время Центральным районным судом г. Хабаровска в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователем он привлечён в качестве обвиняемого по уголовному делу. Дело находится на контроле руководства следственного управления. Расследование продолжается.