Общество

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 08:22

Саратовский депутат начал жить на прожиточный минимум и отощал

Николай Бондаренко.
Источник: Nversia.ru
#Бондаренко

#Соколова

#КПРФ
Саратов, 08 Ноября - DIXINEWS.

Слуга народа решил провести эксперимент, чтобы узнать, как обычным людям живётся на несколько тысяч рублей в месяц.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил эксперимент, в ходе которого решил месяц жить на 3,5 тысячи рублей. Именно в такую сумму обходится минимальный продуктовый набор в регионе.

Как пишет ТАСС, за время эксперимента господин Бондаренко уже успел потерять несколько килограммов.

- Я весил 94 килограмма на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 килограммов с небольшим, похудел, - сказал депутат.

По словам Николая Бондаренко, питается он теперь в основном крупами и овощами. В командировках от еды он отказывается принципиально, чтобы не нарушать чистоту эксперимента, и готовит себе сам.

Напомним, именно Бондаренко поспорил с уже уволенным министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявила, что 3,5 тысяч рублей в месяц вполне достаточно для жизни. Тогда же представитель КПРФ решил попробовать прожить на эту сумму.

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