Политика

Константин Большаков
8 Ноября, 2018 08:07

Трамп раскритиковал Обаму из-за Крыма

Дональд Трамп и Барак Обама.
Источник: Ru.rfi.fr
#Трамп

#Крым

#Обама
Вашингтон, 08 Ноября - DIXINEWS.

По его словам, ситуацию вокруг полуострова допустил именно прошлый президент.

Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме рассказал, кто, по его мнению, является ответственным за присоединение Крыма к России. Слова Трампа приводит портал TPM.

Как заявил лидер США, администрация его предшественника Барака Обамы «позволила РФ присоединить большую часть Украины». Один из журналистов уточнил у Дональда Трампа, разве в присоединении Крыма «виноват» не Владимир Путин, на что глава Белого дома ответил: «Это был режим президента Обамы. Обама сделал это».

При этом, говоря о встрече с Путиным в Хельсинки, Трамп заметил, что переговоры прошли замечательно.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп и Путин не смогут провести полноформатных переговоров в Париже из-за просьбы Франции, которая попросила не отвлекать внимание от мероприятий, посвящённых окончанию Первой мировой войны.

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